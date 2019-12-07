Anthony Joshua - Andy Ruiz boks maçı için nefesler tutuldu. Ağırsıklet unvan maçı için karşılaşacak iki dev ismin maçı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Andy Ruiz ve Anthony Joshua maçı kazanması halinde WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Daha önce Andy Ruiz rakibine ilk yenilgisini tattırmıştı. Dünyayı şoke eden yenilgi sonrası Joshua rövaş istemişti. Maç öncesi gergin bir atmosfer var. İki taraf birbirine meydan okumayı sürdürüyor. Andy Ruiz, "Onu yerlerde sürükleyeceğim, deli edeceğim" sözleri ile rakibini kızdırdı. Bu sözlere Joshua'dan henüz yanıt gelmedi. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz maçı saat kaçta? İşte merakla beklenen karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgisi...

Anthony Joshua ile Andy Ruiz bir kez daha karşı karşıya geliyor. Daha önce Andy Ruiz, favori olan rakibi Anthony Joshua'ya ilk yenilgisini tattırmıştı. Yenilgiyi kabullenemeyen Joshua rakibine meydan okumuş, yeni bir maç teklif etmişti. Aradan geçen zamanda iki boksör de çok sıkı çalışarak hazırlandı ve unvanlarını tazelemek için maça çıkmaya karar verdi. Organizasyon Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Dünyanın dört bir yanında izlenecek karşılaşma Türkiye'den de canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı kazanan boksör WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...

RUİZ'DEN KIZDIRAN AÇIKLAMA: ONU YERLERDE SÜRÜKLEYECEĞİM

Meksikalı boksör Andy Ruiz kritik maç öncesi rakibine meydan okumayı sürdürüyor. Joshua'ya ilk yenilgisini tattıran isim olan Ruiz, o günden çok daha iddialı. Favori olan Joshua'yı yenerek dünyayı deyim yerindeyse şoke eden Ruiz maç öncesi şu sözleri sarf etti:

Onu deli edeceğim. Ring içinde Joshua'yı yerde sürükleyeceğim.

Ben çok sakin kalacağım. Evet, böyle davranacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapacağını düşünmesi gereken kişi o.

Onun gulyabanisi olabilirim. Tam benim stilime uyuyor. Benim için harika bir rakip.

İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum.

Anthony Joshua bana yenildiğinde insanlar Joshua'ya noldu diye sorgulamaya başladı. Ama işin aslı benim yumruğumun tadına baktı. O bana en sert vuruşlarını yaptı. Onları aldım ve daha iyisini kendisine vurdum.