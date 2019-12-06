Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Vedat Muriqi'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 25'e yükseltirken teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk yenilgisini alan başkent temsilcisi 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliğini konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 5-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 23. ve 39. dakikalarda Vedat Muriç, 32. dakikada Gustavo, 76. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87'de Kruse kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 9. dakikada Sio ve 78. dakikada Stancu attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 25 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Hasan Ali, Sadık, Serdar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Candeias, Toure, Flavio, İbrahim, Fabricio, Berat, Sio, Sessegnon, Polomat, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma hakemin başlama düdüğü ile başladı.

3' Garry Rodrigues, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

4' Genclerbirligi takımında Daniel Candeias çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

8' GOL! Genclerbirligi Giovanni Sio ile 0-1 öne geçti. Golde asisti yapan oyuncu Daniel Candeias.

10' Fenerbahçe takımında Garry Rodrigues kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

12' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Ozan Tufan.

15' Garry Rodrigues şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

18' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Garry Rodrigues.

19' Ofsayt! Fenerbahçe takımında ofsaytta kalan oyuncu Garry Rodrigues.

20' Sarı kart! Giovanni Sio az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

22' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Emre Belözoglu sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

23' GOL! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skora denge getiren golün sahibi, yaptığı kafa vuruşu ile Vedat Muriqi. Fenerbahçe böylece eşitliği sağlıyor. 1-1. Asist Mauricio Isla.

30' Sarı kart! Fenerbahçe takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Ozan Tufan.

32' GOL! Fenerbahçe takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Luiz Gustavo. 2-1. Goldeki asistin sahibi Max Kruse.

35' Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Emre Belözoglu.

36' Max Kruse kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

37' Ofsayt! Bogdan Stancu ofsayta düşen oyuncu.

39' GOL! Fenerbahçe takımı şimdi 3-1 galip durumda. Golü atan oyuncu Vedat Muriqi.

41' Korner kazanan takım Genclerbirligi. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Giovanni Sio.

42' Maçın hakemi Ali Sansalan, Genclerbirligi takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

43' Genclerbirligi takımının Halil İbrahim Pehlivan ile kaleye çektiği şut, Fenerbahçe savunmasından dönüyor.

44' İsabetsiz şut! Fenerbahçe Max Kruse ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

45' Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Vedat Muriqi için kaldırıyor.

45' 4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 1 dakika daha oynanacak.

İKİNCİ YARI

Maçın hakemi ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.

46' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Halil İbrahim Pehlivan, oyuna giren oyuncu Ciftci Nadir.

48' Ciftci Nadir şutunu çekiyor ancak isabet yok.

49' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Genclerbirligi atağı. Şutu çeken oyuncu Daniel Candeias ancak top Fenerbahçe savunmasınca karşılanıyor.

50' Fenerbahçe takımı Max Kruse ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

51' Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Belözoglu.

51' Genclerbirligi savunması Max Kruse tarafından çekilen şutu engelliyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

53' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

54' Genclerbirligi takımı golü bulabilirdi ama Ciftci Nadir çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

56' Genclerbirligi takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Giovanni Sio.

57' Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında giren oyuncu Jailson, çıkan oyuncu Emre Belözoglu.

62' Fenerbahçe oyuncusu Max Kruse şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

63' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Genclerbirligi takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

64' Ofsayt! Genclerbirligi takımında Bogdan Stancu topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

65' Genclerbirligi takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Berat Ayberk Özdemir, giren oyuncu Rahmetullah Barışbek.

68' Gole yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Max Kruse. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

70' Rahmetullah Barışbek kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Fenerbahçe savunmasınca engelleniyor.

73' Sarı kart! Vedat Muriqi maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

74' GOL! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Ferdi Kadioglu. Durum şimdi 4-1. Gol pasını veren isim Ozan Tufan.

77' Tolgay Arslan sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Vedat Muriqi.

78' GOL! Genclerbirligi skoru 4-2 yapan golü Bogdan Stancu ile buldu. Ciftci Nadir asisti yapan oyuncu.

77' Tolgay Arslan sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Vedat Muriqi.

79' Sarı kart! Ev sahibi oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sarı kart görüyor.76' Vedat Muriqi yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

85' Oyuncu değişikliği! Hamza Hamzaoglu oyuncu değişikliğine gidiyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Sefa Yılmaz, çıkan oyuncu Giovanni Sio.

87' GOL! Fenerbahçe farkı açıyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında golü atan oyuncu Max Kruse. 5-2. Gol pasını veren isim Garry Rodrigues.

90' 2. Devre sonuna 3 eklendi.

90'+2 Genclerbirligi için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Daniel Candeias.