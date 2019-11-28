Trabzonspor’da herkes Galatasaray maçına odaklandı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Trabzonspor bugün UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Getafe maçından çok Galatasaray'a odaklandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Cimbom'u devirme planları yapıyor.Trabzonspor bugün UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Getafe maçından çok G.Saray'a odaklandı. Bordo-Mavili takım grupta iddiası olmaması nedeniyle bugünkü karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Fırtına'nın grupta şansı bulunmuyor.
YILDIZLAR İLK 11'DE OLMAYACAK
Pazar günü oynanacak Galatasaray maçını düşünen Trabzonspor'da Pereira, Obi Mikel, Nwakaeme, Uğurcan, Sosa ve Sörloth gibi isimlerin bugün ilk 11'de oynaması beklenmiyor.
KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçıyla ilgili olarak grupta istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek, "Getafe önünde kazanmak istiyoruz" dedi.
EN GÜÇSÜZ TORBADAYDIK
Oynayacakları hiçbir rakipten korkmadıklarını vurgulayan Karaman, "Avrupa Ligi'nde en güçsüz torbadaydık. Buralara katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz" dedi.
TRANSFER KONUŞMAK İÇİN ERKEN
Ünal Karaman dünkü basın toplantısında transfer konuşmak için daha erken olduğunu söyledi. Karaman, "Burada gidecek olan para ülkemizin parası. Farklı isimler çıkınca kaymağını yiyecekleri sevindirir" dedi.
TRABZON HER MAÇI KAZANMAK İSTER
Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler, Trabzonspor'un sahaya her maçı kazanmak için çıkacağını söyledi. Erce, "Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu maçlar önemlidir. Taraftarımız bizi desteklemeye gelsin" dedi. Her zaman forma giyeceği diye bir kural olmadığını söyleyen Erce,"Oynamasak da takım arkadaşlarımıza destek vermeliyiz. Bu kulüpte mutluyum' dedi.
ONAZI ŞANS BEKLİYOR
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Ogenyi Onazi tamamen iyileşti. Nijeryalı artık hocasından şans beklediğini ifade etti.
AVRUPA'DA 134. KARŞILAŞMA
Trabzonspor Avrupa'da 134. maçına çıkıyor. Bordo-Mavililer geride kalan 133 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik, 49 yenilgi aldı. Fırtına 172 gol atarken kalesinde 180 gol gördü.
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