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Fener pes etmiyor!

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
FENER PES ETMİYOR!

'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım ... Lideri takip ediyor. Yiğidolar, geriye düştüğü karşılaşmalarda 7 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 puan toplamayı başardı.

Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Sivasspor... Lideri Fenerbahçe takip ediyor. Yiğidolar, geriye düştüğü karşılaşmalarda 7 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 puan toplamayı başardı.

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