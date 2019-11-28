Beşiktaş yönetimi transfer listesine Selmani’yi aldı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Beşiktaş Yönetimi'nin TFF 1. Lig'de Menemen'de forma giyen Gentian Selmani'yi transfer listesine aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Beşiktaş Yönetimi'nin TFF 1. Lig'de Menemen'de forma giyen Gentian Selmani'yi transfer listesine aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ALTIN DEĞERİNİ YİTİRMEZ!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Altın yere düşmekle değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız bütün takımların toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir" dedi.
DERBİNİN HAKEMİ PALABIYIK
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor- Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
MENSAH GİTMEYECEK!
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tokgöz, "Mensah hiçbir yere gitmiyor, gitmeyecek" dedi.
FENERBAHÇE-KHİMKİ
Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Khimki'yi konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
ZENIT İKİ GOLLE GÜLDÜ
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Zenit sahasında Lyon'u 2-0 yendi. Zenit'in gollerini Dzuyuba ile Ozdoev kaydetti. H Grubu'nda ise Valencia ile Chelsaa 2-2 berabere kaldı.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Sloven ekibi Nova KBM Branik'yı 3-0 yendi. Gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
LENA KUPAYLA DÖNDÜ
PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda Red Bull Lena Erdil bronz madalya kazandı. 2016 yılında dünya şampiyonu olan milli sporcumuz, 2018 yılında ciddi bir sakatlık geçirmişti.
İŞTE RAKİPLERİMİZ!
A Milli Erkek Basketbol takımımız'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki grubu belli oldu. 12 Dev Adam B Grubu'nda Kanada, Çekya ve Uruguay ile eşleşti.
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