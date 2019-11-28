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Medipol Başakşehir, Roma’yı mağlup ederse adını bir üst tura yazdıracak

SPOR
Giriş Tarihi: 28.11.2019
ROMA’YI YAK! TURU KAP

’ndeki temsilcimiz bugün ’yı mağlup ederse adını bir üst tura yazdıracak. Avrupa’daki gururumuz Başakşehir ilk maçtaki farklı yenilginin de rövanşını almak istiyor.

J Grubu'ndaki temsilcimiz , J Grubu'nda bugün çok kritik bir maça çıkıyor. Temsilcimiz, 'yı mağlup ettiği taktirde adını son 32 turuna yazdırmayı başaracak.

AVRUPA ARENASINDA 25. MAÇ
İlk maçta rakibine 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Başakşehir'de tek hedef 3 puan... Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Teknik direktör ise 7. Avrupa maçına çıkacak.



TRABZONSPOR VE KARTAL PRESTİJ PEŞİNDE
, Getafe'yi ise S.Bratislava'yı ağırlayacak...
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan iki takımımız, Trabzonspor ve Beşiktaş bugün prestij maçlarına çıkacak.



Trabzonspor, 18.50'de Getafe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise saat 20.55'te sahasında Bratislava ile karşılaşacak.

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