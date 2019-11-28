Medipol Başakşehir, Roma’yı mağlup ederse adını bir üst tura yazdıracak
Giriş Tarihi: 28.11.2019
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün Roma’yı mağlup ederse adını bir üst tura yazdıracak. Avrupa’daki gururumuz Başakşehir ilk maçtaki farklı yenilginin de rövanşını almak istiyor.UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'nda bugün çok kritik bir maça çıkıyor. Temsilcimiz, Roma'yı mağlup ettiği taktirde adını son 32 turuna yazdırmayı başaracak.
AVRUPA ARENASINDA 25. MAÇ
İlk maçta rakibine 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Başakşehir'de tek hedef 3 puan... Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk ise 7. Avrupa maçına çıkacak.
TRABZONSPOR VE KARTAL PRESTİJ PEŞİNDE
Trabzonspor, Getafe'yi Beşiktaş ise S.Bratislava'yı ağırlayacak...
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan iki takımımız, Trabzonspor ve Beşiktaş bugün prestij maçlarına çıkacak.
Trabzonspor, 18.50'de Getafe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise saat 20.55'te sahasında Bratislava ile karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray’a Akbaba müjdesi
- Fener pes etmiyor!
- Trabzonspor’da herkes Galatasaray maçına odaklandı
- Arda Turan Galatasaray forması giymek için her yolu deniyor!
- Göztepe ile yeni bir seri başlayacak
- Beşiktaş yönetimi transfer listesine Selmani’yi aldı
- 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
- Almanya'dan Mesut Özil itirafı!
- Emre Mor’un laneti!
- Abdullah Avcı: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
Daha Fazla Gör
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!
- Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 2. bölüm izle! - ATV
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?