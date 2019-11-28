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Arda Turan Galatasaray forması giymek için her yolu deniyor! "Yeter ki döneyim para önemli değil"

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
ARDA TURAN GALATASARAY FORMASI GİYMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR!

Tecrübeli yıldızın ’e yakın olan isimleri ikna için devreye soktuğu hatta ile bile konuyu görüştüğü ortaya çıktı. 'ın, “Para önemli değil. Yeter ki ’a döneyim” dediği de öğrenildi.

Cimbom'da Arda Turan sesleri giderek yükseliyor... Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek gündeme oturan tecrübeli yıldız, yuvasına dönmek için her yolu deniyor... Arda'nın boş mukaveleye imza atmaya hatta para almamaya bile hazır olduğu öğrenildi.

TERİM'E BASKI YAPIYORLAR
Arda Turan'ın Fatih Terim'e yakın olan isimleri dönüş konusunda ikna için devreye soktuğu da belirlendi. Bu isimlerin tecrübeli teknik adama baskı yaptığı öne sürülüyor.



BAŞAKŞEHİR DÜNDEN RAZI
Başakşehir Arda ile yolları ayırmaya çok sıcak bakarken, bir iddiaya göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'a transferi konusunda Barcelona kulübü ile bile görüşme yaptı.

BARCELONA PARA İSTEMEYECEK
İspanyollar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda için ücret istemeyecek. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Para önemli değil. Yeter ki G.Saray'a döneyim" dediği belirlendi.



HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI!
Medipol forması giyen , ile oynadıkları karşılaşmadan önce 'in yanına giderek elini öpmüştü... Bu fotoğraf karesi günlerce konuşulmuştu.

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