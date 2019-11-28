Arda Turan Galatasaray forması giymek için her yolu deniyor! "Yeter ki döneyim para önemli değil"
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Tecrübeli yıldızın Fatih Terim’e yakın olan isimleri ikna için devreye soktuğu hatta Barcelona ile bile konuyu görüştüğü ortaya çıktı. Arda Turan'ın, “Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray’a döneyim” dediği de öğrenildi.Cimbom'da Arda Turan sesleri giderek yükseliyor... Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek gündeme oturan tecrübeli yıldız, yuvasına dönmek için her yolu deniyor... Arda'nın boş mukaveleye imza atmaya hatta para almamaya bile hazır olduğu öğrenildi.
TERİM'E BASKI YAPIYORLAR
Arda Turan'ın Fatih Terim'e yakın olan isimleri dönüş konusunda ikna için devreye soktuğu da belirlendi. Bu isimlerin tecrübeli teknik adama baskı yaptığı öne sürülüyor.
BAŞAKŞEHİR DÜNDEN RAZI
Başakşehir Arda ile yolları ayırmaya çok sıcak bakarken, bir iddiaya göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'a transferi konusunda Barcelona kulübü ile bile görüşme yaptı.
BARCELONA PARA İSTEMEYECEK
İspanyollar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda için ücret istemeyecek. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Para önemli değil. Yeter ki G.Saray'a döneyim" dediği belirlendi.
HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI!
Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadan önce Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüştü... Bu fotoğraf karesi günlerce konuşulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Göztepe ile yeni bir seri başlayacak
- Galatasaray'a müjdeli haber! Takımla çalıştı...
- 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
- Trabzonspor’da herkes Galatasaray maçına odaklandı
- Fener pes etmiyor!
- Roma’yı yak! Turu kap
- Almanya'dan Mesut Özil itirafı!
- Beşiktaş yönetimi transfer listesine Selmani’yi aldı
- Galatasaray’a Akbaba müjdesi
- Emre Mor’un laneti!
Daha Fazla Gör
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!
- Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 2. bölüm izle! - ATV
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?