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Abdullah Avcı: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz

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Giriş Tarihi: 28.11.2019
ABDULLAH AVCI: ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü , Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.

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