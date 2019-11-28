Abdullah Avcı: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava önünde kazanarak ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı söylentilerinin de doğru olmadığını ifade etti.
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