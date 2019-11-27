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Genç Aslanlar Brugge’ü devirdi

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Giriş Tarihi: 27.11.2019
GENÇ ASLANLAR BRUGGE’Ü DEVİRDİ

Gençlik Ligi'nde U19 takımı evinde 'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Atalay ve Mustafa attı. Cimbom'da 80. dakikada Ferhan gördü.

UEFA Gençlik Ligi'nde U19 takımı evinde 'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Atalay ve Mustafa attı. Cimbom'da 80. dakikada Ferhan gördü.

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