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Belhanda’ya önce ıslık sonra alkış!

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Giriş Tarihi: 27.11.2019
BELHANDA’YA ÖNCE ISLIK SONRA ALKIŞ!

'ın  oyuncusu , maçında tribünleri ikiye böldü. Taraftara küfür ettikten sonra ilk kez dün tribünlere çağrılan Faslı yıldız, oyundan çıkarken ise ıslıklı protestoya maruz kaldı. Tribünlerin büyük kısmı ise ıslıkların ardından Belhanda'ya alkışları ile destek oldu.

Galatasaray'ın oyuncusu , maçında tribünleri ikiye böldü. Taraftara küfür ettikten sonra ilk kez dün tribünlere çağrılan Faslı yıldız, oyundan çıkarken ise ıslıklı protestoya maruz kaldı. Tribünlerin büyük kısmı ise ıslıkların ardından Belhanda'ya alkışları ile destek oldu.

FATİH TERİM SAHİP ÇIKTI
Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda'yı teknik direktör , kulübede elini sıkarak teselli etti.

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