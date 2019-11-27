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UEFA'dan skandal karar!

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Giriş Tarihi: 27.11.2019
UEFA'DAN SKANDAL KARAR!

dün skandal bir karara imza attı.. ekibi Apoel, 'nde yarın oynayacağı Dundelange maçına atanan Türk hakem 'nın atanmasına itiraz etti. Apoel, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nu devreye sokarak UEFA ile temasa geçti. Yapılan itirazı skandal bir şekilde kabul eden UEFA, Özkahya'yı maçtan aldı ve İtalyan hakem 'yi görevlendirdi.

UEFA dün skandal bir karara imza attı.. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Dundelange maçına atanan Türk hakem Halis Özkahya'nın atanmasına itiraz etti. Apoel, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nu devreye sokarak UEFA ile temasa geçti. Yapılan itirazı skandal bir şekilde kabul eden UEFA, Özkahya'yı maçtan aldı ve İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.

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