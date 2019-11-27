27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Derbi kralı Ünal Karaman

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2019
DERBİ KRALI ÜNAL KARAMAN

'un teknik patronu olarak göreve başladığı günden itirabaren tam 8 derbi maça çıktı. İstanbul 3 büyüklerini adeta hezimete uğratan Ünal Karaman sadece 1 kez kaybetti.

, Karaman ile İstanbul ekiplerine karşı çıktığı 8 maçta sadece 1 kez yenildi. 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un şimdi hedefi ise G.Saray

Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör 'ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cimbom karşısındaki başarısı dikkat çekiyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fırtına, Getafe karşılaşmasının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmazken; Novak takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir çalışma yaptı.

Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

Ekuban idmanlara başladı EKUBAN İDMANLARA BAŞLADI
Trabzonspor - Getafe maçına Letonyalı hakem TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINA LETONYALI HAKEM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN