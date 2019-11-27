Derbi kralı Ünal Karaman

Trabzonspor'un teknik patronu olarak göreve başladığı günden itirabaren Ünal Karaman tam 8 derbi maça çıktı. İstanbul 3 büyüklerini adeta hezimete uğratan Ünal Karaman sadece 1 kez kaybetti.

Trabzonspor, Karaman ile İstanbul ekiplerine karşı çıktığı 8 maçta sadece 1 kez yenildi. 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un şimdi hedefi ise G.Saray

Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cimbom karşısındaki başarısı dikkat çekiyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fırtına, Getafe karşılaşmasının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmazken; Novak takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir çalışma yaptı.

Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.