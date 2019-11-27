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Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2019
EMRE İÇİN YENİ TEKLİF

'ın, Kılınç için 'a şu anda bu takımda kiralık olarak oynayan 'u bonservisiyle birlikte vermeyi ve bununla birlikte 500 bin Euro teklif etmeyi planladığı öğrenildi.

Kartal, Emre Kılınç ile yatıyor Emre Kılınç ile kalkıyor... Bir süredir Sivasspor'un yıldız oyuncusu için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre için Sivas'a yeni bir öneride bulunacak.



FATİH VERİLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin için 'a şu anda bu takımda kiralık olarak oynayan Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte vermeyi ve bununla birlikte 500 bin Euro teklif etmeyi planladığı öğrenildi.

CEVAP BEKLENECEK
Yönetimin Sivasspor'un vereceği cevaba göre yol haritasını belirleyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Emre Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla takımının başarısında çok büyük pay sahibi oldu.

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