Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Beşiktaş'ın, Emre Kılınç için Sivasspor'a şu anda bu takımda kiralık olarak oynayan Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte vermeyi ve bununla birlikte 500 bin Euro teklif etmeyi planladığı öğrenildi.Kartal, Emre Kılınç ile yatıyor Emre Kılınç ile kalkıyor... Bir süredir Sivasspor'un yıldız oyuncusu için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre için Sivas'a yeni bir öneride bulunacak.
FATİH VERİLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Emre için Sivasspor'a şu anda bu takımda kiralık olarak oynayan Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte vermeyi ve bununla birlikte 500 bin Euro teklif etmeyi planladığı öğrenildi.
CEVAP BEKLENECEK
Yönetimin Sivasspor'un vereceği cevaba göre yol haritasını belirleyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Emre Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla takımının başarısında çok büyük pay sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Miha Zajc Ocak'ta yolcu
- Belhanda’ya önce ıslık sonra alkış!
- Derbiler ondan sorulur!
- Fatih Terim: Bu sonucu hak etmedik
- UEFA'dan skandal karar!
- Fenerbahçe'de Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu
- Genç Aslanlar Brugge’ü devirdi
- Vedat Muriç için kritik gün
- Kruse takımla çalıştı
- Dybala'dan Merih'e asker selamı
Daha Fazla Gör
- KYK burs parası ne zaman yatar? 2019 KYK kredi burs ne zaman yatacak?
- 2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
- 2019 KPSS tercih robotu yayında mı? KPSS 2019/2 tercih kılavuzu ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadroları!
- KPSS nitelik kodları nelerdir? 7225, 6225, 7300 nitelik kodu nedir?
- EDHO 149. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray Brugge maçı radyodan dinle! GS Brugge canlı radyo yayını!
- Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar! AZ TV, CBC Sport yayın akışı GS maçı var mı?
- Galatasaray 1 puana razı oldu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan "siyanür satışı” ve "Dipsiz Göl" hakkında açıklama
- Dünya Meteoroloji Örgütü'den 'korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"
- Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
- İstanbul’da uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!