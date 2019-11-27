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Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

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Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; 'in 13. haftasının en önemli maçlarından biri olan - maçını yönetecek hakem belli oldu. Yapılan açıklamaya göre dev mücadeleyi yönetecek.

'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak - maçını hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

İşte 13. hafta maçlarının hakemleri:

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