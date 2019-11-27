Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 13. haftasının en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu. Yapılan açıklamaya göre dev mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.
İşte 13. hafta maçlarının hakemleri:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Aslan 2 kanat oyuncusu transfer edecek
- Fatih Terim: Bu sonucu hak etmedik
- Fenerbahçe'de Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu
- Emre için yeni teklif
- Derbiler ondan sorulur!
- Comolli Ersun Yanal'ı yetersiz buldu
- Vedat Muriç için kritik gün
- Kruse takımla çalıştı
- Derbi kralı Ünal Karaman
- Miha Zajc Ocak'ta yolcu
Daha Fazla Gör
- FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
- THY yıl sonu yolcu sayısı hedefini açıkladı
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
- Adana'da otomobilin tamponundan çıkanlar şoke etti...
- Kocaeli'de dehşet! Doktor boşandığı eşini çocuğunun yanında darp etti
- Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
- İsviçre'de çığ felaketi! Düşme anı kamerada…
- THY'den Güney Avrupa ülkelerine yeni kampanya
- Bursa'da PKK/KCK'ya şok operasyon!
- Son dakika: Yargıtay'dan emsal karar! İşten çıkan kadına nafaka yok...
- Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası! İşte TSK'nın gözbebeği amfibi piyadeler