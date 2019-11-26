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Trabzonspor - Getafe maçına Letonyalı hakem

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINA LETONYALI HAKEM

Avrupa Ligi'nde 'un Perşembe günü İspanyol ekibi Getafe ile oynayacağı maçı 'ndan yönetecek.

Trabzonspor'un Perşembe günü Getafe ekibi ile oynayacağı maçı 'ndan yönetecek.

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