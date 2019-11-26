UEFA’dan skandal Halis Özkahya kararı! Rum temsilcisi itiraz etmişti
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
UEFA, Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel ile Dudelanga arasında oynanacak karşılaşmayı atadığı Halis Özkahya'yı Rum temsilcisinin itirazıyla maçtan aldı.
Rum temsilcisi APOEL'in deplasmanda Dudelange ile oynayacağı maça Türk hakem Halis Özkahya atanmıştı.
RUMLAR İTİRAZ ETTİ
1974'ten beri ilk kez maçlarına Türk hakemin atanmasına talihsizlik olarak bakan Rumlardan UEFA'ya itiraz geldi. Bu itirazı değerlendiren UEFA, Halis Özkahya'nın yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.
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