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UEFA’dan skandal Halis Özkahya kararı! Rum temsilcisi itiraz etmişti

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Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
UEFA’DAN SKANDAL HALİS ÖZKAHYA KARARI! RUM TEMSİLCİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ

, Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel ile Dudelanga arasında oynanacak karşılaşmayı atadığı 'yı Rum temsilcisinin itirazıyla maçtan aldı.

Rum temsilcisi APOEL'in deplasmanda Dudelange ile oynayacağı maça Türk hakem atanmıştı.

RUMLAR İTİRAZ ETTİ

1974'ten beri ilk kez maçlarına Türk hakemin atanmasına talihsizlik olarak bakan Rumlardan 'ya itiraz geldi. Bu itirazı değerlendiren UEFA, Halis Özkahya'nın yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.

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