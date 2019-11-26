Kruse'un sakatlığı hakkında flaş iddia
Kruse'un sakatlığından dolayı sezonun ilk yarısını kapattığı iddiaları sonrası herkesi şoke eden bir açıklama daha geldi. A Spor yorumcusu Emre Bol, "Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Kruse'un Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığı" ifadeleri spor dünyasını şoke etti.
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin halı sahada ayak tenisi oynarken sakatlandığını iddia etti
"2-3 gün önce biriyle konuştum. Önce 'Göztepe maçına sakatlar yetişecek' diyorlardı. Şimdi de 'Kruse'nin ne zaman döneceği belli değil, belki sezonun ilk yarısını bile kapatmış olabilir' diyorlar. Şimdi sakatlığıyla ilgili, tabii ki bu bir iddiadır. Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığı... Yani sen Fenerbahçe'den bu kadar milyon Euro'yu götüreceksin, gidip de milletin halı sahasında ayak tenisi oynarken sakatlanacaksın. Bu profesyonelliğe yakışır bir şey mi?"
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