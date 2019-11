Galatasaray Brugge maçı canlı izleme yolları! GS Brugge maçı şifresiz izle!

Galatasaray Brugge maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçı GS Brugge maçı şifresiz izle! Galatasaray’ın gruptaki kader maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip bunun için mutlak galip gelmek zorunda. Futbol severler Galatasaray Brugge maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. GS Brugge maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20:55’te başlayacak. İşte, Galatasaray Brugge maçı canlı izleme ekranı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçı saat 20:55'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise beIN Sports olacak. beIN Sports HD 1 üzerinden canlı yayınlanacak maçı aboneliği olmayan futbolseverler izleyemeyecek.

Nefes kesecek karşılaşmayla ilgili tüm detayları ve maçın bütün heyecanını canlı anlatım sayfasından yaşayabilirsiniz.

GALATASARAY CLUB BRUGGE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray Brugge Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

Azerbaycan: CBC Sport

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

AzerSpace 46° uydusundan yayın yapan CBC Sport'u izlemek için frekans bilgilerini girmeniz yeterlidir. CBC Sport frekans bilgileri:

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera - Mariano - Ryan Donk - Marcao - Yuto Nagatomo - Sofiane Feghouli - Jean Michael Seri - Mario Lemina - Ömer Bayram - Belhanda - Adem Büyük