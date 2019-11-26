Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e jest
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Fenerbahçe taraftarı pazar gecesi oynanan ve 83-75 kazanılan Darüşşafaka Tekfen maçı sonrasında "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarların Obradovic'e bu desteğinin yönetime bir mesaj olarak algılandı.Fenerbahçe taraftarı pazar gecesi oynanan ve 83-75 kazanılan Darüşşafaka Tekfen maçı sonrasında "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarların Obradovic'e bu desteğinin yönetime bir mesaj olarak algılandı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME KAPIDA
Fenerbahçe taraftarı Obradovic'e büyük destek verirken yönetimin de Sırp coach ile 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia ediliyor.
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