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Sosa’dan çok büyük fedakarlık

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Giriş Tarihi: 26.11.2019
SOSA’DAN ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK

'nın Ankaragücü ile oynanan maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamasına sağlık kurulunun riskli dediği ancak oyuncunun buna rağmen oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

Sosa'nın Ankaragücü ile oynanan maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamasına sağlık kurulunun riskli dediği ancak oyuncunun buna rağmen oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

'nın sakatlığına rağmen Ankaragücü önünde oynaması 'ı sevindirdi.

G.SARAY MAÇINA İDEAL 11
Fırtına'da sakatlıkları geçen Obi Mikel ve Sosa'dan sonra Ekuban ve Sturridge de G.Saray maçına kadar hazır olacak. Bu gelişme Karaman'ın yüzünü güldürdü.

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