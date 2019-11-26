Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi startı bugün verilecek
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Konyaspor maçından sonra 2 gün izin yapan Beşiktaş, Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.Konyaspor maçından sonra 2 gün izin yapan Beşiktaş, Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor
S. BRATİSLAVA MAÇINA ARNAVUT HAKEM ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Maç saat 20.55'te start alacak.
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