26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi startı bugün verilecek

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
UEFA AVRUPA LİGİ STARTI BUGÜN VERİLECEK

maçından sonra 2 gün izin yapan , ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynayacağı maçı Arnavut hakem yönetecek.

Konyaspor maçından sonra 2 gün izin yapan , ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor

S. BRATİSLAVA MAÇINA ARNAVUT HAKEM ÜÇLÜSÜ
Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile perşembe günü oynayacağı maçı Arnavut hakem yönetecek. Maç saat 20.55'te start alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN