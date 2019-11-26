Lecce, Burak’ın peşini bırakmıyor
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor... Daha önce golcü futbolcu için 2 kez Beşiktaş'ın kapısını çalan İtalyan ekibi Lecce Ocak'ta bir hamle daha yapacak.Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor... Daha önce golcü futbolcu için 2 kez Beşiktaş'ın kapısını çalan Lecce Ocak'ta bir hamle daha yapacak.
YÖNETİM İSTEMİYOR
Ancak yönetimin teklifi değerlendirmesi beklenmiyor.
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