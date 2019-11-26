26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Lecce, Burak’ın peşini bırakmıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 26.11.2019
LECCE, BURAK’IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Lecce'nin ısrarı sürüyor... Daha önce golcü futbolcu için 2 kez 'ın kapısını çalan İtalyan ekibi 'ta bir hamle daha yapacak.

Lecce'nin ısrarı sürüyor... Daha önce golcü futbolcu için 2 kez 'ın kapısını çalan 'ta bir hamle daha yapacak.

YÖNETİM İSTEMİYOR
Ancak yönetimin teklifi değerlendirmesi beklenmiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN