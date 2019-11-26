Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Merak etmeyin ben buradayım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brugge maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım... Ne gerekiyorsa yaparım. Buradan çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız. Taraftarlarımız üzüntümü yüzümden, jest ve mimiklerimden anlıyor. Ama ben Galatasaraylıyım... Bu üzüntü sebebi değildir, mutluluk sebebidir" dedi.
Fatih Terim kritik Brugge sınavı öncesi basın mensuplarının önüne geçti ve çok önemli mesajlar verdi. İşte İmparator'un sözleri: "Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım... Ne gerekiyorsa yaparım. Buradan çıkmak için arkadaşlarımla, başkanım ve yönetimle her şeyi yaparız."
BUYURSUNLAR GOL FIRSATI!
"Biz pes etmeyiz, Galatasaray pes etmez! Gerek Türkiye, gerekse Şampiyonlar Ligi'nde umduğumuzu bulamadık ama yarın atacağımız gol çok değerli olacak, buyursunlar fırsat"
TARAFTARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
"Taraftarımız üzüntümü yüzümden, jest ve mimiklerimden anlıyor. Ama ben Galatasaraylıyım... Bu üzüntü değil, mutluluk sebebidir. Yarın taraftarımıza büyük iş düşüyor."
HERKESİN KARNESİNİ TUTARIZ
"Herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutulur, kimse merak etmesin... Babel antrenmana çıkmayacak. Zaten "oynayamam" demiş. Ancak şu ana kadar çok büyük fedakarlık yaptı."
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