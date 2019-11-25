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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.11.2019
ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Galatasaray-Başakşehir maçının önüne geçen 'ın 'in elini öpmesi sonrası gelen açıklamalar herkesi şaşkına çevirdi. Terim'in "Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" mesajına Arda Turan, "Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı" şeklinde cevap verdi.

Başakşehir maçında uzun süredir küs olduğu 'in elini öpen ve o andan itibaren Galatasaray'a döneceği konuşulmaya başlayan 'dan ilk açıklama geldi.

Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, "Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Maçtan önce Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" dedi.

Fatih Terim de maç sonrası, "Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" diyerek sıcak mesaj vermişti.

Arda Turan Fatih Terim'in elini öptü! ARDA TURAN FATİH TERİM'İN ELİNİ ÖPTÜ!
Arda Turan ve Fatih Terim... Büyük sürpriz! ARDA TURAN VE FATİH TERİM... BÜYÜK SÜRPRİZ!

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