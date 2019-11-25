Galatasaray'da her şey değişecek
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Galatasaray, Başakşehir'e evinde 1-0 yenilerek 41 maçlık serisinin sonlanmasının ardından harekete geçme kararı aldı. Fatih Terim'in radikal kararlar alacağı ortaya çıkarken, Ocak ayındaki transfer döneminden sonra Galatasaray'da birçok şeyin değişeceği ifade edildi.
Sezon başından beri gol atma yollarında büyük sorun yaşayan ve şampiyonlar liginde gol atamayan tek takım olan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Milli takımda sakatlanan Luyindama ile birlikte stoper ihtiyacı da doğan Galatasaray'da, bu bölge için ilk hedefini kiralık yolladığı Maicon olarak belirledi.
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