Trabzon'da Nijeryalı profesör

Trabzonspor'un Ankara deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyette büyük rol oynayan Obi Mikel, beğeni topladı. Futboluyla alkış alan Obi Mikel, Yüzde 97'lik pas isabetiyle Karadeniz Fırtınası'nı yönlendiren isim oldu.

Trabzonspor'un 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Obi Mikel, Ankaragücü deplasmanında resital sundu. Sorumluluk aldı, milimetrik paslar attı, ikili mücadelelerde rakibi yıktı.

Trabzonspor sezon başında Obi Mikel'i kadrosuna kattığında "O buraya yatmaya gelir" diyenler vardı. Nijeryalı önce takıma alıştı sonra da şehre uyum sağladı. Ankaragücü maçında öyle bir futbol oynadı ki tribündekiler sanki Chelsea'deki Obi'yi izlediler. 47 gün sonra formasına kavuşan 32 yaşındaki oyuncu, Başkent deplasmanında her şeyi yaptı. İstatistik kağıdını baştan aşağı dolduran yıldız isim galibiyetin mimarlarından oldu.

YÜZDE 97 PAS İSABETİ

Obi Mikel 11'deyken, Trabzonpor bir kez daha sahaya mükemmel şekilde yayıldı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı sonrası 'saklanarak' değil 'sorumluluk alarak' oynadı.

Tam 92 kez topla buluştu. 78 pas denemesi yaptı. Bunların 76'sında başarı sağladı. Yüzde 97'lik pas isabetiyle Karadeniz Fırtınası'nı mükemmel yönlendirdi. 8 kez girdiği ikili mücadelelerin 7'sini kazandı. 9 top kaptı. 4 defa adam geçmeyi denedi, 4'ünde de başarılı oldu.