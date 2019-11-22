Arda Turan ve Fatih Terim... Büyük sürpriz!
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, Medipol Başakşehirli Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılarak başarılar diledi.
Başakşehir forması giyen Arda Turan, A Milli Takım'da yaşananlardan bu yana aralarında soğukluk olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e doğru önemli bir adım attı.
Tecrübeli oyuncu, maç öncesi Fatih Terim'in yanına gelerek deneyimli teknik adamın önce elini öptü ardından sarıldı ve başarılar diledi. Fatih Terim de aynı şekilde Arda Turan'a karşılık verdi.
İkilinin arasındaki soğukluğun sona erdiğine işaret eden bu hareketin ardından Fatih Terim ve Arda Turan kulübelerine geçti, karşılaşma başladı.
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