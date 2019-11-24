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Kayserispor 1-4 Demir Grup Sivasspor |Maç sonucu

SPOR
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
YİĞİDO ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

'in 12. haftasında Sivasspor, 'a konuk oldu. 5 gollü nefes kesen mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. 'ın öğrencileri puanını 24'e çıkararak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Maç sonu konuşan Çalımbay, oyun üstünlüğünün maç başından itibaren kendilerinde olduğunu ifade etti. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise bası futbolcuların kadro dışı kalabileceği sinyalini verdi.

'in 12'nci hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya sahasında konuk ettiği 'a 4-1 mağlup oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
6'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında 'un ceza alanı dışından çektiği şut kaleci Samassa'da kaldı.
22'nci dakikada kaleci Lung'un elinde kaçırdığı topa ceza alanı içinde vurdu. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
24'üncü dakikada Fernando, Kayserispor orta sahasından kaptığı topla ceza alanına girdi, vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
28'inci dakikada Kayserispor orta sahasının kaptırdığı topa hareketlenen 'ın pasında 'ın şutu üst direğe çarptı.
39'uncu dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanına içine attığı pasta Yaser'in müdahalesiyle top boşta kaldı. Fernando önünde kalan topa yakın mesafeden vurdu, top kale yan direğine çarparak oyun alanına döndü.
43'üncü dakika Benoit Poulain'in uzun pasını kontrol eden Henrique, kaleci Samassa'nın yanından vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi

56'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanından vurduğu sert şutu kaleci Samassa güçlükle kurtardı.
68'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un şutu yan kale direğine çarptı. Oyun alanına dönen topa vuran Mert Hakan'ın şutunu gol çizgisinde kaleci Lung kurtardı.
69'uncu dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2.
74'üncü dakikada gelişen 'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu Lung'un üzerinden filelerle buluştu: 1-3.
90+2''nci dakikada Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un şutu filelerle buluştu: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor'da Bülent Uygun'dan kadro dışı açıklaması KAYSERİSPOR'DA BÜLENT UYGUN'DAN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi ÇALIMBAY: "MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ"

STAT:

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Abdennour (xx), Poulain (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Şamil (xx) (Dk. 63 Reinstra x), Djedje (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 74 Emre Demir x), Henrique (xxx), Umut (xx) (Dk. 74 Bilal x), Adebayor (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Marcelo (xxx), Aaron (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Fatih (xx), Hakan (xxx), Mert Hakan (xxx) (Dk. 88 Ziya x), Emre Kılınç (xxx) (Dk. 84 Kone (x), Fernando (xxx) (Dk. 65 Erdoğan xxx), Mustapha Yatabare (xx)
GOLLER: Dk. 43 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 24 Fernando, Dk. 69 Emre Kılınç, Dk. 74 - Dk. 90 Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Şamil, Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Fatih (Demir Grup Sivasspor)

SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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