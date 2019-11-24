Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, haftaya lider girdiklerini ve bunu devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kayserispor'a karşı iyi hazırlandıklarını belirten Çalımbay, "Her açıdan zor bir maçtı. Çünkü Kayserispor'un bulunduğu konum itibarıyla da zor bir karşılaşmaydı. Bundan 2 hafta önce Fenerbahçe'yi yenen bir takım. Onun için biz bu maça oynadığımız en zor maçlardan biri olarak baktık. Milli takım arasında en çok konuştuğumuz konu Kayserispor maçıydı." şeklinde konuştu.
Karşılaşma boyunca futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını ve sonucu da aldıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:
"Lider olduktan sonra havaya girdiler düşüncesini vermemek için maçın başından sonuna kadar ne olursa olsun oyundan kopmadan oynamamız gerekiyordu. Karşılaşmaya da öyle başladık. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Bunun da en büyük nedeni oyun disiplininden kimse kopmadı ve kopmalarına da izin vermedik. Maçın içinde çok pozisyon yakaladık. Belki şimdiye kadar oynadığımız maçlarda hiç bu kadar net pozisyonlar yakalayamamıştık. Oralarda hatalar yaptık. Daha önce işi bitirmemiz, gol yapmamız gerekiyordu. Sonra yediğimiz gol bize şok etkisi yaptı. İkinci yarı oyun disiplinimizi biraz daha arttırdık. İkinci golü bulduktan sonra Kayserispor üzerimize gelmeye başladı. Biz de net pozisyonlar yakaladık. Oyuncularımı kutluyorum. Hiçbiri oyun disiplininden kopmadı, gereksiz işler yapmadılar ve iyi bir galibiyet aldık. Şu an bulunduğumuz yer çok iyi ama bana göre ligin sonu önemli. Ligi iyi bitirmek gerekir. Çünkü kolay maç yok."
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