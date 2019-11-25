25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2’sini kaçırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.11.2019
SON 4 PENALTININ 2’SİNİ KAÇIRDI

Dün gecenin kader adamı oldu... 39 yaşındaki futbolcu penaltı vuruşunda topu kaleciye teslim etti. Emre böylece son 4 penaltısının 2'sini kaçırmış oldu.

Dün gecenin kader adamı Emre Belözoğlu oldu... 39 yaşındaki futbolcu penaltı vuruşunda topu kaleciye teslim etti. Emre böylece son 4 penaltısının 2'sini kaçırmış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN