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Galatasaray Club Brugge maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

maçına Slovak hakem... A Grubu 5'inci maçında salı günü oynanacak Galatasaray ile Club Brugge arasındaki karşılaşmada Slovak hakem düdük çalacak.

maçında Slovak hakem düdük çalacak.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Slovak hakem Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

UEFA A Grubu 5'inci maçında Galatasaray'ın Club Brugge'u konuk edeceği müsabaka 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te başlayacak.

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