Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Zorlu mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.

11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı

30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11'i ile sürdü.

Fenerbahçe'de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.

YENİ MALATYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu.

Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı.

Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.