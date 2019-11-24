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İtalyanlar’dan Balotelli iddiası!

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Giriş Tarihi: 24.11.2019
İTALYANLAR’DAN BALO İDDİASI!

 basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen 'nin olası duraklarından birinin olabileceğini yazdı. imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı. Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.

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