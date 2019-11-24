İtalyanlar’dan Balotelli iddiası!
Giriş Tarihi: 24.11.2019
İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı. Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının teknik direktör Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı. Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının teknik direktör Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.
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