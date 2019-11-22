Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 17 yılda çok iş başardık
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık." dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.
GÜNÜN ANISINA KRİSTAL TOKMAK
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla günün anısına Ceyda Uzman ve katılımcılara kristal tokmak hediye ettiler.
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