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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten bomba açıklamalar! "Arda’yı hep beraber yok ettik"

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
ŞENOL GÜNEŞ: ARDA’YI HEP BERABER YOK ETTİK

A Milli Takım Teknik Direktörü , “ önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. 10-15 yılda ürettiğimiz oyuncuyu 1-2 yılda tükettik” dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü , Sabah gazetesi tarafından Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.



Güneş, " önemli bir oyuncu. Onu beraber yok ettik. Elbette hataları var. Kazanma işi nasıl olur bilemiyorum. 10-15 yılda ürettiğimiz oyuncuyu 1-2 yılda tükettik. 'da oynarken onu ziyaret edenler, kötü olduğunda televizyonda onunla ilgili konuşuyorsa bu iyi bir şey değil. Biz rehberiz. Yol göstericiyiz. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Yeni üretimleri de ona göre yapalım" dedi.



HEP BİRLİKTE YAPTIK
Güneş, "Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık! Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun" dedi.

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