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Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı!

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Giriş Tarihi: 22.11.2019
G.SARAY'A KÖTÜ HABER! SEZONU KAPATTI...

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından 'da deneyimli stoper 'nın ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık olduğunu açıklandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı 'a dönen Christian 'nın sağlık durumu hakkında 'dan son dakika açıklaması yapıldı.

Oyuncunun kontrolleri sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilirken ameliyat olacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

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