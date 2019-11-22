Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı!
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da deneyimli stoper Luyindama'nın ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık olduğunu açıklandı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan son dakika açıklaması yapıldı.
Oyuncunun kontrolleri sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilirken ameliyat olacağı aktarıldı.
Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.
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