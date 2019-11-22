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Süper Lig'e ilk kadın başkan: Berna Gözbaşı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
SÜPER LİG'E İLK KADIN BAŞKAN!

Kayserili iş insanı , Kulübü başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Gözbaşı, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söyledi.

Kendisi için çok değerli bir görev olacağını belirten Gözbaşı, "Bugüne kadar değişik görevler aldım ama bir Süper Lig takımının başkanlığı görevi çok onurlu bir görev. Biliyorsunuz ki Erol Bedir'in başkanlık yaptığı dönemde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı gibi farklı görevler yapmıştım" diye konuştu.

Berna Gözbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kayserispor Başkan adayı Berna Gözbaşı mesleği nedir? BERNA GÖZBAŞI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KAYSERİSPOR BAŞKAN ADAYI BERNA GÖZBAŞI MESLEĞİ NEDİR?

SÜPER LİG'İN İLK KADIN BAŞKANI OLACAK

Büyükkılıç, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden bir takımın kadın başkanı olarak 'nın bir ilke imza atacağını aktardı.

Teknik direktör Bülent Uygun ise "'un, taraftarla bütünleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki Kayserispor'un sevenleri birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. El ele verip Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

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