Süper Lig'e ilk kadın başkan: Berna Gözbaşı

Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Kulübü başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Gözbaşı, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söyledi.

Kendisi için çok değerli bir görev olacağını belirten Gözbaşı, "Bugüne kadar değişik görevler aldım ama bir Süper Lig takımının başkanlığı görevi çok onurlu bir görev. Biliyorsunuz ki Erol Bedir'in başkanlık yaptığı dönemde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı gibi farklı görevler yapmıştım" diye konuştu.

SÜPER LİG'İN İLK KADIN BAŞKANI OLACAK

Büyükkılıç, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden bir takımın kadın başkanı olarak Berna Gözbaşı'nın bir ilke imza atacağını aktardı.

Teknik direktör Bülent Uygun ise "Kayserispor'un, taraftarla bütünleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki Kayserispor'un sevenleri birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. El ele verip Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak.