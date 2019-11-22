Süper Lig haftanın maçıyla açılıyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım bu karşılaşma ile birlikte 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 11’e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 6. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 19 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de hasret bitiyor. Milli Takım arası verilen Süper Lig, Galatasaray - Başakşehir maçı ile yeniden açılıyor. Galatasaray ile Başakşehir, ligde bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 6 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 33 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir'de oynanan maç 1-1 berabere sona ererken, Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 2-1 kazanıp şampiyonluğunu ilan etmişti. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

SAKATLARIN SON DURUMU

Sakat futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim'i kadro konusunda düşündürüyor. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gazişehir FK maçında sakatlanan Romanyalı futbolcu Florin Andone bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Younes Belhanda ile Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları sürüyor. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın da durumları belirsiz. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanmayla dönen Mario Lemina ise antrenmanlara başlamıştı.