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Beşiktaş'ta forvete son aday Sporar

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2019
BEŞİKTAŞ'TA FORVETE SON ADAY SPORAR

yönetimi Ajeti ve Krmencik’in ardından ’da oynayan Sporar’ı da radarına aldı. 2 sezonda 50 gol atan 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak.

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar aldı.

2 SEZONDA TOPLAM 50 GOL ATTI
Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı.



3 SEZONDUR S.BRATİSLAVA'DA
Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur takımında forma giyiyor.

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