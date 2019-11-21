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Karius zirvesi Ocak’ta

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
KARİUS ZİRVESİ OCAK’TA

2 yıllığına kiraladığı için 'la görüşme kararı aldı. sezon sonunda bitecek eldivenin bonservisinin alınması planlanıyor.

Yönetim 2 yıllığına kiraladığı için 'la görüşme kararı aldı. sezon sonunda bitecek eldivenin bonservisinin alınması planlanıyor.

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