Yusuf ve Cafer’e özel kutlama!
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Trabzon, A.Gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Genç oyunculardan Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.Trabzon, A.Gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Genç oyunculardan Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.
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