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Ahmet Bulut'tan Radamel Falcao açıklaması

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Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
GALATASARAY'A GÜZEL HABER: 2-3 HAFTA İÇİNDE...

Falcao'nun menajeri uzun süredir sakat olan Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Falcao, 2-3 haftaya tekrar sahalara döner diye düşünüyorum." dedi. Bulut ayrıca "Falcao burada çok mutlu. Geri dönmek için günde 6-7 saat çalışıyor. Buraya para için gelmedi. Parayı seçseydi 'e veya 'ye giderdi." diye konuştu.

Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü ile ilgili bir açıklamada 'tan geldi.

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.

Menajer Ahmet Bulut Falcao'nun sahalara döneceği tarihi açıkladı |Video MENAJER AHMET BULUT FALCAO'NUN SAHALARA DÖNECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI |VİDEO

"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"
Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi"

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