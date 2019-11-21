Ahmet Bulut'tan Radamel Falcao açıklaması
Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut uzun süredir sakat olan Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, "Falcao, 2-3 haftaya tekrar sahalara döner diye düşünüyorum." dedi. Bulut ayrıca "Falcao burada çok mutlu. Geri dönmek için günde 6-7 saat çalışıyor. Buraya para için gelmedi. Parayı seçseydi Çin'e veya ABD'ye giderdi." diye konuştu.
Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklamada Ahmet Bulut'tan geldi.
Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.
"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"
Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi"
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