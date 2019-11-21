Şenol Güneş'ten Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi'nin organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarı için adam aranıyor... Fatih Terim mi yaptı? Lucescu mu yaptı? Biz yaptık. Hep birlikte başardık."

"Para insanı bozar derler ya, hakikaten bozar. Geçmişte biz keyifle oynuyorduk. Şu anda da yapmak istediğimiz keyifle futbol oynamak. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar. Platini'nin çok güzel bir açıklaması vardı... 'Futbolda amaç futbol olmalı' derdi ama o da paradan dolayı hapse girdi."

"Ekonomik durumu kötü olan bir oyuncu birden parayı alınca, eksik kalıyorlar. Parayı harcamak da yarı bir iş. Futbolu zenginleştirmek lazım. Değer kazanmak çok önemli. Değer para getirir ama para değer getirmez. Futbolcularda yeni nesilin iyi olduğunu düşünüyorum. Lucescu'ya da teşekkür ediyorum."

"Yeni nesil oyuncuları geliştirebilmek için akademi dediğimiz yapıları yapmamız lazım. Futbol da bir yatırım. Yurt dışına her giden futbolcu döviz getiriyor. İnsana yatırım yapın. Futbol bir oyun ama aynı zamanda bir endüstri. Ronaldo'nun 20'den fazla çalışanı var. Bizim farkılılıklarımız var. Modernize edip, sistemli hale getirmemiz gerekiyor."