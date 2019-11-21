21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şenol Güneş'ten Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
GÜNEŞ: HEDEFİMİZ 2022 DÜNYA KUPASI

'nda A Milli Takım   açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı , Sabah Gazetesi'nin organize ettiği 'nda konuştu.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarı için adam aranıyor... Fatih Terim mi yaptı? Lucescu mu yaptı? Biz yaptık. Hep birlikte başardık."

"Para insanı bozar derler ya, hakikaten bozar. Geçmişte biz keyifle oynuyorduk. Şu anda da yapmak istediğimiz keyifle futbol oynamak. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar. Platini'nin çok güzel bir açıklaması vardı... 'Futbolda amaç futbol olmalı' derdi ama o da paradan dolayı hapse girdi."

"Ekonomik durumu kötü olan bir oyuncu birden parayı alınca, eksik kalıyorlar. Parayı harcamak da yarı bir iş. Futbolu zenginleştirmek lazım. Değer kazanmak çok önemli. Değer para getirir ama para değer getirmez. Futbolcularda yeni nesilin iyi olduğunu düşünüyorum. Lucescu'ya da teşekkür ediyorum."

"Yeni nesil oyuncuları geliştirebilmek için akademi dediğimiz yapıları yapmamız lazım. Futbol da bir yatırım. Yurt dışına her giden futbolcu döviz getiriyor. İnsana yatırım yapın. Futbol bir oyun ama aynı zamanda bir endüstri. Ronaldo'nun 20'den fazla çalışanı var. Bizim farkılılıklarımız var. Modernize edip, sistemli hale getirmemiz gerekiyor."

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar ULUSLARARASI FUTBOL EKONOMİ FORUMU'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN