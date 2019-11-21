Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Bulgaristan Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 42 borda numaralı "Drazki" isimli fırkateyn yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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