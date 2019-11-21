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Bulgar askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Giriş Tarihi: 21.11.2019
BULGAR ASKERİ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Bulgaristan Donanmasına ait askeri gemi, Boğazı'ndan geçiş yaptı. 'ne doğru seyrini sürdüren ve unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

yönünden boğaza giren 42 borda numaralı "Drazki" isimli fırkateyn yaklaşık 1,5 saat sonra önlerine ulaştı.

'ne doğru seyrini sürdüren ve unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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