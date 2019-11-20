UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını resmen açıkladı
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak.
Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri
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