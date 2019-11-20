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UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
EURO 2020 GRUP KURASININ TORBALARI AÇIKLANDI

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A 'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

'dan yapılan açıklamaya göre, gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak.

Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A 'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri

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