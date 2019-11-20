Trabzonspor'dan sağlık merkezi hamlesi
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor, yeni bir hamlede bulundu. Bordo mavili yönetim, tam teşekküllü bir sağlık merkezi kurmak için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem da en çok sakatlıklardan çeken Trabzonspor, tam teşekküllü bir sağlık merkezi kurmak için kolları sıvadı.
Bu süre zarfı içerisinde; teknik direktör Karaman'ın yönetime fizyoterapist talebinde bulunduğu belirtildi.
Sturridge özel fizyoterapisti ile çalışırken, Mikel ve Onazi de İstanbul'daki özel doktorların gözetiminde tedavi sürecini atlattı.
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