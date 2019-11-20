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Trabzonspor'dan sağlık merkezi hamlesi

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
TRABZONSPOR'DAN SAĞLIK MERKEZİ HAMLESİ

Sakatlıklarla başı dertte olan , yeni bir hamlede bulundu. Bordo mavili yönetim, tam teşekküllü bir  kurmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem da en çok sakatlıklardan çeken , tam teşekküllü bir kurmak için kolları sıvadı.

Bu süre zarfı içerisinde; teknik direktör Karaman'ın yönetime fizyoterapist talebinde bulunduğu belirtildi.

Sturridge özel fizyoterapisti ile çalışırken, Mikel ve Onazi de İstanbul'daki özel doktorların gözetiminde tedavi sürecini atlattı.

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