Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. 3 Aralık'ta başlayacak ilk maçların rövanş maçları tarihleri de belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu fikstürü.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
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