Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Galatasaray'da uzun süren sakatlığın ardından İspanya'da tedavi süreci devam eden Radamel Falcao ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Taraftarlar heyecanla Kolombiyalı yıldızın yeşil sahalara döneceği haberini beklerken, yeni gelen haberle adeta yıkıldı.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun sakatlığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada;
"İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak." denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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