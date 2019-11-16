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Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...

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Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
FALCAO'NUN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

'da uzun süren sakatlığın ardından 'da tedavi süreci devam eden ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Taraftarlar heyecanla Kolombiyalı yıldızın yeşil sahalara döneceği haberini beklerken, yeni gelen haberle adeta yıkıldı.

, 'nun sakatlığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada;

"'daki tedavisinin ardından 'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak." denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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