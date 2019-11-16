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Galatasaray, Ümraniyespor'u farklı mağlup etti

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Giriş Tarihi: 16.11.2019
GALATASARAY FARKLI KAZANDI! EMRE MOR İLE JİMMY...

'in güçlü takımlarından hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, 'nde oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı.

ekibi , hazırlık maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

'nde oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla sarı kırmızılı ekip oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47. dakikada , 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada kaydetti.

Konuk takım ise müsabaka boyunca rakip kalede gol sevinci yaşamadı.

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