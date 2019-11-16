Galatasaray, Ümraniyespor'u farklı mağlup etti
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı.
Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla sarı kırmızılı ekip oldu.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47. dakikada Selçuk İnan, 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada Adem Büyük kaydetti.
Konuk takım ise müsabaka boyunca rakip kalede gol sevinci yaşamadı.
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