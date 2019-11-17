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Fenerbahçe'de Malatya mesaisi sürüyor

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
MALATYA MESAİSİ SÜRÜYOR

, maçının hazırlıklarına devam etti. 'nde idman 1.5 saat sürdü. Bugün ve yarın izin yapacak olan futbolcular salı günü çalışmalara yeniden başlayacaklar.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde idman 1.5 saat sürdü. Bugün ve yarın izin yapacak olan futbolcular salı günü çalışmalara yeniden başlayacaklar.



MOSES YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ!
Moses'in antermanlardaki performansı Yanal'ı mutlu etti. Nijeryalı sağ kanat oyuncusunun sakatlık sonrası eski formuna ulaştığı görülüyor. Moses, Malatya deplasmanında sağ kanadı cezalı Isla'nın yerine oynayacak Dirar ile birlikte kullanacak.

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